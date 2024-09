Cagliari-Cremonese per i grigiorossi una partita da far fruttare Probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cremona, 23 settembre 2024 – Domani, martedì 24 settembre (fischio d’inizio alle 18.30), latornerà in campo per rendere visita alin un incontro ad eliminazione diretta valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà nel turno successivo la Juventus. Come spesso capita alla competizione tricolore, purtroppo, l’incontro infrasettimanale (almeno a questa iniziale del torneo) sembra quasi un “intoppo poco gradito” per entrambe le contendenti, che sono concentrate sui rispettivi destini in campionato. I sardi, in particolare, stanno vivendo un momento molto delicato in serie A, dove occupano l’ultimo posto e sono già alle prese con le prime contestazioni (non a caso i rossoblù sono in ritiro da domenica).