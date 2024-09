ATP Tokyo 2024 Luca Nardi e Matteo Bellucci avanzano all’ultimo turno delle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due su due per l’Italia alledel torneo ATP di. Grazie alle vittorie di stanotte,sono ad una sola partita dall’entrare nel tabellone principale, andando così a fare compagnia aArnaldi, Luciano Darderi eBerrettini, già ai nastri di partenza del torneo sul cemento giapponese. Passeggiata di salute per, che non ha avuto problemi contro la wild card casalinga Rei Sakamoto, classe 2006 e numero 778classifiche mondiali; comodo il 6-3 6-1 per l’azzurro, concretizzatosi in un’ora e spiccioli. Ora però l’asticella si alza con Botic van de Zandschulp, che ha avuto però qualche problema di troppo con l’altro nipponico Yosuke Watanuki.