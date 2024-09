Ascolti Amadeus NOVE | Chissà Chi È e Music Party flop ma no ai funerali

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Finalmente è arrivato anche il momento per il debutto disul, con una doppia serata alla conduzione,Chi È e Suzuki. Un esordio attesissimo, che ha visto il conduttore spostarsi su una rete minore ma con un carico di aspettative elevatissime, dopo l'addio alla Rai, sia da parte del pubblico che della critica. Ma com'è andata davvero? Valeva l'attesa o ci troviamo davanti a una riproposizione senza verve? Glitv di ieri, domenica 22 settembre 2024, hanno registrato perChi È sul926.000 telespettatori, 5.2% di share. Numeri che non hanno scalfito per niente, almeno per ora, Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai1. Come già annunciato prima della messa in onda, la puntata è stata caratterizzata da pacchi rossi molto alti (una casualità?) conquistando 4.467.000 telespettatori e il 25% di share.