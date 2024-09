Usa tecnologia e sicurezza nazionale vanno a braccetto | è irrilevante chi sarà presidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Per chi si domanda perché la questione del fracking sia centrale nella campagna elettorale americana e perché in materia Kamala Harris abbia fatto inversione di marcia, la risposta va cercata nell’interdipendenza tra, energia e. E vediamo come si sviluppa questa interdipendenza. Negli ultimi anni si è passati da cluster computers che costano dieci miliardi di dollari a quelli da cento miliardi di dollari, fino agli imminenti nuovi modelli che richiederanno una spesa di mille miliardi di dollari. I cluster sono giganteschi computer in grado di processare l’evolversi dell’intelligenza artificiale. Ogni sei mesi l’avanzare della, dunque, aggiunge uno zero ai costi di costruzione dei cluster e come cresce la spesa così gravita il consumo energetico e, conseguentemente, la corsa per assicurarsi l’accesso a fonti energetiche si fa più serrata.