Uno Bianca Fabio Savi il Lungo non ha diritto al permesso premio I giudici della Cassazione | Non è cambiato

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano – Nienteper, co-fondatorebandaUnoe condannato all’ergastolo (come i fratelli Alberto e Roberto) per i crimini commessi tra il 1987 e il 1994 in Emilia Romagna e Marche. Il sessantaquattrenne forlivese recluso nel carcere di Bollate, leader del gruppo che ha mietuto 24 vittime e ferito 114 persone, si è visto respingere dallail ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano datata gennaio 2024 che a sua volta aveva confermato il primo giudizio del magistrato di Sorveglianza.