Tu che c***o vuoi da me | Tu si que vales battibecco tra Maria e Sabrina

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 22 settembre 2024) News Tv,improvviso a “Tu si que” ieri sera tra le due regine del talent Mediaset,De Filippi eFerilli. Sono volate parole grosse tra le due e durante la prima puntata della nuova stagione andata in onda ieri sera su Canale 5 è apparso tutto fuorché qualcosa di artificiosamente creato durante la registrazione del programma. ( dopo le foto) Leggi anche: “Tale e quale show”, la telefonata diDe Filippi in diretta (VIDEO) Leggi anche: “Tu si que”, al via le registrazioni: tutto sulla nuova stagione “Tu si que”, la prima puntata della nuova stagione Ieri sera su Canale5 è tornato Tu Si que. Nella prima puntata della nuova stagione televisiva dell’amato talent show, oltre alle esibizioni, è andato in scena uno dei siparietti più attesi dai fan: quello traDe Filippi eFerilli.