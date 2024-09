Toscana la crisi del settore moda | nuove richieste di cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Scandicci (Firenze), 22 settembre 2024 –del comparto, frena anche l’indotto Gucci. E’ arrivata la richiesta diper i lavoratori delle tre aziende che sono al vertice della filiera produttiva della griffe. Si tratta della GT di Scandicci, la GPA di Figline Valdarno e la Garpe di Piancastagnaio, aziende interamente di proprietà Gucci che insieme superano il migliaio di dipendenti. La trattativa sta avvenendo in questi giorni nel massimo riserbo. Anche i sindacati, al momento, hanno preferito non delineare i contorni della richiesta da parte della proprietà. Gucci è il marchio più importante del gruppo Kering, e fino a poche stagioni fa il più redditizio. Secondo i numeri presentati proprio dall’ad del gruppo, François-Henri Pinault nel luglio scorso, nel primo semestre 2024 i dati del brand non sono stati all’altezza delle aspettative.