Superbike capolavoro Petrucci! Il pilota vince anche gara-2 al GP d’Italia terzo Bulega

(Di domenica 22 settembre 2024) Ildi Danilosi conclude nel modo più bello. Il veterano ha infatti vintola-2 del GP, nona tappa del Mondiale 2024 di Superbirke andata in scena eccezionalmente nel circuito di Cremona, tracciato all’esordio nella competizione. Un epilogo emozionante per il centauro che, con il trionfo in-1, è entrato nella storia motociclistica ottenendo almeno un successo in quattro specialità diverse (MotoGP, MotoAmerica, Dakar, Superbire); un record suggellatodal primo posto appena ottenuto nella seconda prova lunga del fine settimana dopo essersi preso in mattinatala Superpole Race.