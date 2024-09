Rivoluzione in casa Avellino D’Agostino fa tabula rasa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è ancora l’ufficialità, ma il dado è tratto in. Dopo la sconfitta con il Latina, salta il tecnico Michele Pazienza. E non solo. Salta anche l’area tecnica guidata da Giorgio Perinetti. Dopo aver annunciato il silenzio stampa, la società irpina guidata dalla famigliasi è riunita nel ventre del Partenio-Lombardi. Dapprima un lungo confronto con l’area tecnica poi con il tecnico e poi infine con la squadra richiamata allo stadio, tornati allo stadio alla spicciolata. Un lungo dialogo con i calciatori per capire da dove ripartire. Nelle prossime ore è previsto dunque la nota da parte della società che solleverà l’intera area tecnica. Si dovrebbe ripartire dal tecnico della Primavera 2 Raffaele Biancolino che guiderà la squadra nelle prossime ore se non anche la sfida di martedì sera (ore 20:45) in esterna contro la Turris.