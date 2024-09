Napoli Obiettivo Valore Fitch promuove la gestione del debito comunale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) “Siamo estremamente soddisfatti del giudizio dell’agenzia internazionaleche ha promosso ladeldel Comune die l’affidamento a”: lo dichiara il presidente di, Luca Bianchi. “Il riconoscimento – aggiunge – rappresenta un segnale chiaro che si è intrapresa la strada giusta nell’interesse dei cittadini di. In meno di un anno di attività, abbiamo avviato un’azione incisiva per migliorare la riscossione dei tributi locali, recuperando già 80 milioni di euro e rafforzando il percorso di risanamento economico della città. Il nostro impegno è stato volto a rendere ladelle entrate più efficiente, equa e trasparente, supportando così gli obiettivi fissati dal Patto per