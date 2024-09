Moto3 GP Emilia Romagna 2024 risultati e ordine di arrivo | ottavo successo per Alonso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Icon l’die la classifica dellaper il GP dell’, quattordicesimo appuntamento del Mondiale. Davidmette il sigillo sull’di questo suoe fa un altro passo gigante verso la conquista del titolo. Lo spagnolo della CFMoto Aspar Team non permette il bis in quel di Misano ad Angel Piqueras, che dopo il trionfo di due settimane fa questa volta deve accontentarsi del secondo gradino del podio davanti a Veijer. Fuori dal podio Holgado, Ivan Ortola e il nostro bravissimo Luca Lunetta in sesta piazza. In top-10 anche Matteo Bertelle, nono al traguardo.