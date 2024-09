Lotta contro l’Alzheimer Un centro d’incontro per i pazienti e i familiari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) In occasione della Giornata mondiale del, che si celebra il 21 settembre, a Segrate è stato inaugurato und’inper i malati e i loro. Alcivico Giuseppe Verdi di via XXV Aprile 41, nel cuore della città, il servizio sarà attivo quattro volte a settimana, dalle 9 alle 13. L’obiettivo è contribuire a rallentare l’incedere della malattia. Come? Favorendo, nelle persone affette da questa patologia, il mantenimento delle capacità cognitive residue attraverso una serie di attività mirate, che si svolgeranno sotto la regia di personale qualificato. Anche i caregivers avranno l’occasione per interagire e scambiarsi le rispettive esperienze.