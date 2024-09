LIVE Moto3 GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | lotta a quattro per la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 8.40 E ALLE 13.00 Giro 19/20 Alonso continua a martellare sul 41 basso. Sembra che gli altri non abbiano abbastanza gas per provare ad insidiarlo Giro 18/20 David Alonso è ancora in testa con un vantaggio risicato (+0.098) su Daniel Holgado. Piqueras sugli scarichi, così come Veijer Giro 17/20 Alonso, Holgado, Piqueras e Veijer si preperano ai fuochi d’artificio finali. Vediamo quello che succede Giro 16/20 I primistrappano: C’è più di un secondo tra il quarto Veijer e il quinto Ortolà . Laprobabilmente sarà una roba a. Alonso conduce davanti ad Holgado, Piqueras e ovviamente Veijer. Long lap penalty per il pole man Furusato, per ora decimo. Sesto Luca Lunetta Giro 15/20 David Alonso riceve un track limits. Il centauro vanta un vantaggio di +0.