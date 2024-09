L’analisi di Vespa La nomina di Fitto rinforza Meloni Ora c’è la prova della Manovra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)Il percorso di Giorgiae del suo governo non è facile. Anche la prossimaeconomica sarà povera, vista la scarsezza di fondi disponibili, pur se giovedì il ministro dell’Economia Giorgetti, avarissimo di promesse, ha detto che il taglio del cuneo fiscale sarà ‘strutturale’, cioè permanente. Anche se usciti dalla cronaca quotidiana, Autonomia e Premierato si annunciano come due belle Via Crucis. Eppure il presidente del Consiglio affronta questo quadro più che complesso nel momento di più alto consenso da quando siede a Palazzo Chigi. Nessuno si aspettava che Fdl prendesse il 29 per cento alle elezioni europee e il sondaggio su questa settimana di Antonio Noto per Porta a porta lo fa salire al 30. Rispetto a tre mesi fa il Pd è arretrato di due punti al 22 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle è aumentato di due punti e mezzo al 22,5.