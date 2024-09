La Lecco del futuro si pensa e si disegna alla ex Piccola | Creiamo un eco-quartiere che contribuisca alla mitigazione del clima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Ladelnon si sogna e non si progetta più a tavolino, con un tecnigrafo o al computer, né nelle stanze dei palazzi del potere o durante lunghe e noiose discussioni tra politici. Lache verrà si immagina davanti ad una tazzina di caffè e durante quattro chiacchiere in libertà, oppure durante una passeggiata all’aria aperta. È il metodo, innovativo, scelto dal sindaco Mauro Gattinoni, “per coinvolgere i cittadini e insieme a loro condividere idee, suggestioni, desideri per la miglioredel domani” e provare a trasformarli in realtà.