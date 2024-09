In bici contro una Jeep ciclista perde la vita sul rettilineo di Passignano | la vittima è Maurizio Lovari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)sul Trasimeno (Perugia), 22 settembre 2024 – Hanno tentato di rianimarlo per più di un’ora, ma purtroppo percortonese finitoun’auto ieri pomeriggio asul Trasimeno non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato intorno alle 17 di sabato neldella frazione San Vito che uniscealla vicina Torricella, una strada amata e spesso percorsa dai ciclisti e che probabilmente uno sportivo esperto come il 72enne toscano conosceva benissimo. Stando ad una prima ricostruzionesarebbe finito addosso ad unaRenegade guidata da un anziano perugino, che in quel momento era però ferma lungo la strada. A fornire questa versione ai carabinieri e ai soccorritori sarebbero stati alcuni testimoni, automobilisti che percorrevano lo stesso tratto e avrebbero assistito alla scena.