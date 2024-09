Falsi pensionati all’estero arriva la stretta dell’Inps | come superare i controlli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) In tanti lo sanno, qualcuno lo sussurra a voce bassa ma nessuno lo dice con chiarezza. Eppure, i numeri parlano chiaro: c’è una fetta (più o meno) consistente delle frodi fiscali italiani che si consuma nei versamenti che l’Inps eroga per iresidenti. Assegni e pagamenti che finiscono nelle tasche di chi, in qualità di erede più o meno diretto, spesso non ne avrebbe diritto ma che continua comunque a incassare cifre importanti anche dopo la morte del beneficiario, raggirando il sistema dei. Una situazione molto più diffusa di quanto si possa immaginare.