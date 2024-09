Escape room in 100 fuggiti dalla biblioteca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) SANTA CROCE SULL’ARNO Grande successo per l’iniziativa: fuga, realizzata nell’atmosfera notturna di Palazzo Vettori, sede dellacomunale Adrio Puccini. Circa 100 persone sono intervenute partecipando nell’arco di due giornate. Sei squadre formate da 6 a 8 persone si sono sfidate nel format, nella serata del 5 settembre e del 18 settembre nell’occasione di Santa Croce in Piazza. Dopo il successo dello scorso anno, è stato riproposto il format dell’, che prevede un gioco di squadra in cui i partecipanti sono chiusi in una stanza a tema e devono risolvere enigmi e trovare indizi per uscire entro un tempo prestabilito.