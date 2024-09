Conceria e accessori oltre la crisi Stime negative ma non troppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) L’attuale difficile fase congiunturale del settore dellae deglinel Fermano ha trovato riscontro anche in un calo dei visitatori dell’edizione 104 appena conclusa a Rho nei padiglioni di Fiera Milano. Al termine dell’edizione numero 104Lineapelle si conferma come un invento sul futuro per la filiera della moda, del lusso e del design,nel contesto di una congiuntura caratterizzata da una complessa incertezza e da una strutturale difficoltà previsionale 23.800 operatori professionali - tra cui 17.573 buyer (57% italiani, 43% stranieri, provenienti da 112 Paesi) - hanno percorso i padiglioni di Lineapelle 104, rispondendo con una profonda vitalità progettuale a un fisiologico calo degli ingressi che rientra nelle attese conseguenze di una lunga fase economica negativa.