Auto contro un palo a San Matteo della Decima ferita coppia di anziani

(Di domenica 22 settembre 2024) San Giovanni in Persiceto (Bologna), 22 settembre 2024 - Ennesimo incidente sulle stradeprovincia bolognese. Una Toyota Yaris è finita fuori strada a San, in territorio di San Giovanni in Persiceto, ed è andata a schiantarsi violentementeun. E’ successo poco dopo le 16, per cause da accertare, in via Cento all’altezza del Chiesolino. Alla guidaYaris un ultraottantennezona che potrebbe aver accusato un malore perdendo, poi, illlovettura. Con lui, sul sedile del passeggero, la moglie coetanea. Sul posto, avvisati da alcuni residenti, sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e i pompieri. I due, infatti, erano rimasti bloccati tra le lamiere dell’. Marito e moglie sono stati portati via in codice di media gravità.