Anna la cantante del momento che origini ha? Com’è diventata famosa?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di domenica 22 settembre 2024)è ladelsoprattutto tra i giovani per i suoi brani tutti perfettamente ritmati e ballabili. Scopriamo di seguito tutto ciò che riguarda la sua sfera privata e pubblica della rapper! Leggi anche:Pepe, chi è ladel? Scopriamo tutto su suo padre e la sua famiglia Ventunenne, venuta al mondo il 15 agosto 2003 sotto il segno zodiacale del Leone,è la giovanissima rapper capace di coinvolgere con le sue hit migliaia di coetanei, incantanti dalla sua musica. Sapete come è? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by @pep3 Lacheha? Registrata all’anagrafe con il nome completo diPepe, la rapper è nata a La Spezia, in Liguria, quindi haitaliane, per la precisione liguri.