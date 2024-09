Abuso di contratti a tempo determinato risarcimento superiore grazie alle nuove norme

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Il regime sanzionatorio riguardante l’deia termine è stato modificato con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 settembre, del decreto-legge 131/2024, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. La nuova normativa attribuisce al giudice del lavoro la facoltà di incrementare i risarcimenti per i lavoratori, a determinate condizioni. Come funziona la normativa In generale, un lavoratore può restare aper 12 mesi al massimo. Solo in determinati casi è possibile che la prestazione di lavoro a termine venga prorogata fino a un massimo di 24 mesi.