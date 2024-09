?? Schedina Pronta Serie A di domenica 22 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy LaA ci regala unaricca di emozioni con quattro match in programma. Abbiamo selezionato i migliori pronostici per ogni partita del 22, per offrirti una proposta di gioco da non perdere. Scopri le nostre previsioni e preparati a vivere una giornata di grande calcio italiano! Fiorentina vs Lazio – Ore 12:30 Pronostico: Combo 1X + Multigol 1-5Quota: 1.50 La giornata si apre con una sfida appassionante al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Ci aspettiamo una gara equilibrata, con i padroni di casa che dovrebbero evitare la sconfitta.