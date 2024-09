Striscia La Notizia | Ecco Chi Sono Velino e Velina!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) La 37esima edizione dilariserva grandi sorprese: scopri chi! Una ventata di novità soffia sulla nuova edizione dila. Il celebre TG satirico, che va in onda su Canale 5, introduce una rivoluzione con l’arrivo della prima coppia di “”. Dopo anni, il format introduce un tocco di freschezza che promette di stupire il pubblico. La conduzione iniziale è affidata a un volto amatissimo: Michelle Hunziker, affiancata per le prime settimane da Nino Frassica, comico noto per la sua ironia e spontaneità. È la sua prima volta dietro il bancone del programma, ma già dopo le prime tre settimane cederà il posto a Gerry Scotti, che torna in grande stile. Tuttavia, la novità più chiacchierata riguarda proprio i volti dei nuovi velini, che promettono di fare faville.