Serie C Girone C 5ª Giornata | la maledizione delle squadre di casa fa sprofondare l’Avellino | CLASSIFICA

(Di sabato 21 settembre 2024) Salta completamente il fattore campo nelmeridionale dellaC e la vittima più illustre èche è ormai in caduta libera (3 punti in 5 gare). Il Latina ha banchettato al “Partenio” andando in vantaggio con Capanni al minuto 28; i laziali hanno sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni prima di subire la reazione delche, tuttavia, non è riuscito a pareggiare consegnando alla storia il risultato di 0-1. Il turno del sabato era stato aperto da uno scialbo 0-0 tra Sorrento e Turris, mentre un gol del solito Vazquez ha permesso al Monopoli di passare sul sempre ostico campo della Cavese (0-1) e raggiungere momentaneamente la vetta dellain attesagare di Cerignola e Benevento. Si illude il Taranto che passa in vantaggio contro l’Altamura prima di subirne la rimonta con annesso primo successo assoluto (1-2).