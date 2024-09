Oscurate Fedez e Tony Effe l' appello degli esperti di problemi giovanili | sono diseducativi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) La rissa a colpi di canzoni e post trainfiamma i social e non risparmia Chiara Ferragni e i figli con il rapper milanese. Il dissing tra i due procede tra insulti e rime, mentre un gruppo didi problematichedenuncia i pericoli per i ragazzi esposti a questo tipo di dialettica e arriva a chiedere alle piattaforme social di oscurare i contenuti dei due contendenti. "La faida tra i rapperrischia di avere ripercussioni negative sui più giovani e rappresenta un esempio fortemente diseducativo in grado di influenzare i comportamentiadolescenti", denunciano medici edche aderiscono al progetto “Legal Love”, finalizzato a sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e dell'affettività. "Da tempo rapper e trapperdiventati modelli per i più giovani, che ne emulano gesti, abbigliamento, frasi, ecc.