Open Arms e Raffaele Fitto? La sinistra muta | il sondaggio proposto da Bruno Vespa è una bomba

(Di sabato 21 settembre 2024) IlNoto sul processopubblicato giovedì sera a Porta a Porta, il programma di approfondimento dinella seconda serata di Rai 1, parla chiaro: il 53% degli intervistati ritiene che l'allora ministro degli Interni Matteo Salvini non abbia commesso reati perché ha difeso i confini nazionali. Al contrario, "solo" il 36% pensa che abbia ragione il pm di Palermo, perché con il blocco della nave della Ong spagnola e il divieto di sbarco dei 147 migranti imposto nell'agosto del 2019 il leader della Lega sia passibile di condanna per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Un capo d'accusa che ha portato i magistrati palermitani a chiedere 6 anni di reclusione per il vicepremier. Ilha anche verificato le ricadute della nomina dia vicepresidente esecutivo della Commissione europea.