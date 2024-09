Ognina denunciato paninaro per occupazione abusiva di area demaniale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) Aveva occupatomente un’interaper trasformarla in una sorta di stabile attività commerciale per la vendita e il consumo di alimenti e bevande. Per questa ragione, il titolare di una rivendita ambulante di panini è statodalla Polizia di Stato per il reato di invasione di terreni ed edifici. L’illecitadell’è stata accertata dai poliziotti nell’ambito di una specifica ed intensa attività di controllo disposta dal Questore di Catania per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Gli accertamenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno interessato tutti gli esercizi commerciali presenti nell’del porticciolo di, con particolare riguardo alle vie Marittima, Imbert, dei Conzari e piazza