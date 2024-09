MotoGP gara sprint GP Emilia Romagna Misano oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024)ospita lain occasione del Gran Premio dell’, che entra nel vivo con la. Il motomondiale torna a correre sul circuito dedicato a Marco Simoncelli dopo solo due settimane dall’ultima volta. Il tracciato italiano ha infatti occupato lo slot in calendario lasciato libero dal Gran Premio del Kazakistan, appuntamento cancellato alcune settimane fa. I piloti tornano quindi sull’asfaltono, mentre i tifosi italiani raggiungono nuovamente l’autodromo per godere di un secondo spettacolo su suolo italiano. VAI ALLATESTUALE I primi punti del fine settimana vengono messi in palio dalla, inper sabato 21 settembre a partire dalle 15:00. I ventidue piloti più veloci al mondo sono chiamati a percorrere tredici giri, nel tentativo di agguantare quanti più punti possibile.