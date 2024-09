Lo Stato ci aiuti a salvare la casa di riposo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Da circa un anno i 41 ospiti della nostradiBrentani Nuti di via dei Martiri 3 sono stati divisi, a causa del terremoto, che ha resa inagibile una parte della struttura: 18, in condizioni più critiche, sono rimasti in paese mentre gli altri 23 trasferiti a Faenza, nella struttura Il Fontanone, gestita dalla stessa cooperativa". A parlare è Luigi Marchi, vice presidente della Fondazionedi, già sindaco per un mandato, ingegnere e insegnante in pensione, che aggiunge: "Questa situazione non potrà durare a lungo, perché altrimenti non riusciremmo a tirare avanti. La struttura inagibile è divisa in due parti – spiega –. La prima a due piani e la seconda a tre.