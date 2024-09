La solennità della Vestizione I nuovi fratelli della Misericordia Un mezzo intitolato a Gabrielli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Il 17 settembre è, per ladi Pistoia, occasione di fare festa: in questo giorno, infatti, ogni anno viene celebrata la ricorrenza di San Francesco Stimmatizzato, patrono dell’Arciconfraternita pistoiese, che diventa occasione perfetta per richiamare l’attenzione sui valori dai quali il sodalizio è nato e si è consolidato nel tempo. L’anniversario è ricordato rispettando i canoni di frugalità che contraddistinguono la vitaConfraternita, assecondando una ritualità proiettata in primis a dare attenzione alla persona, sia questa incarnata nel malato che ha bisogno di cure, come nel volontario che queste cure le presta.