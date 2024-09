La nuova Ponte San Giovanni | Tante cose da rivedere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Qualche modifica potrà essere fatta sulla piazza del Mercato diSan, ma per il resto i progetti sono definiti. Una rappresentanza del Comitato "Chi salveràSan" è stata ricevuta dall’assessore comunale Francesco Zuccherini. Il Comitato ha, da subito, evidenziato "lo scollamento tra la positiva fase della partecipazione e quella della redazione dei progetti da parte dalla passata Amministrazione". In particolare "sono state evidenziate alcune significative criticità che, a nostro parere, sono emerse dai progetti, in particolare quelle della piazza Chiabolotti che doveva rimanere polifunzionale attraverso una riqualificazione della stessa con un uso promiscuo tra momenti di aggregazione, parcheggio auto e il giovedì per il mercato settimanale.