Inter niente coreografia nel derby | distribuite ai tifosi 6 500 bandierine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Tramite un post su Instagram, la Curva Nord dell’ha annunciato che non ci sarà nessunain occasione delcontro il Milan. Una scelta maturata in seguito alle vicende delle ultime settimane, con l’omicidio di Antonio Bellocco da parte di un capo-ultras nerazzurro. Verranno inveceai6.500così almeno il colpo d’occhio sarà importante. “La Curva Nord comunica che in occasione deldi domani non ci sarà il solito spettacolo della, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo. Vi aspettiamo al baretto per ritirarle insieme a una sorpresa “stellata” che potremo con orgoglio sfoggiare nel secondo tempo!” si legge.nelai6.500SportFace.