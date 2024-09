Intelligenza artificiale qualche volta fa paura anche ai giovani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma – I nativi digitali affrontano con entusiasmo le potenzialità dell’(IA) ma a voltecon un pizzico di. In occasione della Rome Future Week si è tenuto presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti a Roma, un dibattito relativo a IA e. Nel corso del dibattito romano, si è discusso di come gli studenti dell’Accademia stiano affrontando con entusiasmo le sfide che l’Ia mette loro di fronte: c’è grande consapevolezza nel dover cogliere l’opportunità di utilizzare al meglio uno strumento che già oggi è in grado di rivoluzionare molte attività. Opportunità, dunque, mapericolo come quello dell’autoreferenzialità, in un contesto in cui la tecnologia di ultima generazione, risponde sì alle richieste dell’utente ma non è in grado di svolgere alcuna funzione critica.