Ho avuto poco tempo sotto Pep Guardiola ma ho imparato la calma per giocare Ci sono altri modi per battere le squadre non solo calciando il più lontano possibile | un laureato dell’accademia del Manchester City sottolinea il genio del boss catalano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) Fa notizia quanto riportatofa sul web: Pep, allenato dal, ha vinto tutto quello che c’era da vincere nei suoi otto anni al club e un ex calciatore halineato come i giovani giocatori siano in grado di crescere rapidamentela guida dell’allenatore. Da quandoarrivati ??al, Phil Foden e Rico Lewistutti usciti dall’accademia e sievolutila guida di, anche se diversigiocatori hanno dimostrato il loro talento altrove in Premier League. Cole Palmer è l’esempio più ovvio, anche se Taylor Harwood-Bellis è un altro giovane che si è affermato come difensore di alto livello al Southampton.