Ha riaperto il Bar della Pace ma è un ristorante e senza edera

(Di sabato 21 settembre 2024) La notizia è passata piuttosto in sordina. Ma dopo 8 anni di chiusura hail Bar, punto di ritrovo per eccellenza nel centrocittà. Nato nel 1891, il locale è stato crocevia di artisti, scrittori, attori, registi, personaggi del mondocultura e dello spettacolo. A due passi dal Chiostro del Bramante, era il luogo dove ci si dava appuntamento a inizio serata oppure si passava alla fine, perché tanto ormai la serata era andata, magari un po’ deludente, e allora si andava “alla” per risollevarla un po’, per un ultimo bicchiere. Ci si andava pure da soli, certi di trovare sempre qualcuno con cui fare due chiacchiere. Per un appuntamento in centro era un classico: ci vediamo al Bar. C’era poi chi ci stazionava per l’intera serata, una specie di seconda casa. Anche solo guardare il passaggio di persone era di per sé uno spettacolo.