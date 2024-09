Fiorentina-Lazio Palladino | Pronti per una grande prestazione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024) FIRENZE –: “per unadomenica 22 settembre alle ore 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Partita valida per la quinta giornata del campionato di serie A diretta da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti Del Giovane e Di Iorio. Colombo IV ufficiale, Abisso e Chiffi Var e Avar.di Raffaelecon 3 punti in classifica in cerca della prima vittoria in campionato.di Marco Baroni a quota 7 punti in classifica. Allo stadio Franchi, così come su tutti i campi, un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci.: “Affrontiamo una squadra in salute, pericolosa, con individualità importanti. Conosce bene Baroni e lo stimo. Noi abbiamo preparato benissimo la partita. Siamoper una”. Baroni: “Sarà una partita complicata come tutte.