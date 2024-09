FILIPPO ZUCCHETTI è fuori con ANITA NON DEVE PIANGERE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Uscito in radio e in digitale il 20 settembre 2024 “non”, il nuovo singolo diche rappresenta un viaggio musicale che esplora l’anima umana, spogliata da ruoli e aspettative.presenta “nonda venerdì 20 settembre 2024, in radio, su tutte le piattaforme digitali e nei digital store, “non”(3917210 Records/Distrokid), il nuovo singolo di. Un brano che si addentra in profondità, cercando di raccontare come le sovrastrutture che abbiamo creato ci abbiano allontanato dalla nostra essenza più vera. Cosa descrive “non” di? Attraverso una fusione tra musica e parole,ci invita a riflettere su ciò che siamo davvero, spogliati dai ruoli, dai beni materiali e dalle aspettative che ci circondano.