Ciclismo prima vittoria da professionista per Baroncini

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 - Dopo tanta attesa è arrivata: Filipposi è regalato ladae lo ha fatto in occasione della Super 8 Classic 2024. I dettagli Il corridore dell'UAE Team Emirates vince e lo fa quasi in stile del suo ben più famoso compagno di squadra Tadej Pogacar: con un'azione in solitaria di 14 km, dopo aver liquidato la compagnia delle altre 14 unità che componevano il drappello dei battistrada. Anche grazie all'assistenza di Rui Oliveira, l'ex campione iridato Under-23 proprio a Lovanio, a pochi chilometri dalla zona battuta oggi, e si regala una soddisfazione a lungo cercata nel mondo deldei grandi, nel quale milita dal 2022 (con un inizio nell'allora Trek-Segafredo).