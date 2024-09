Chicago Fire | Tutte le anticipazioni della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 21 settembre 2024) Ci sono molti cambiamenti in arrivo nella13 di. Abbiamo incontrato la showrunner Andrea Newman per discutere di questi cambiamenti e per avere qualche anticipazione sulle cose da aspettarsi. La fine12 ha visto qualcosa che non ci aspettavamo accadesse. Il capo Boden ha lasciato la caserma 51. È stato per una buona ragione, ma significa un cambiamento, e il cambiamento non è sempre positivo. C’era la speranza che Herrmann finisse al posto di Boden nella13, ma non è detto che ciò accada subito. Dermot Mulroney entrerà invece nella serie come nuovo capocaserma 51. Abbiamo parlato con Newman del significato di questa scelta, oltre che del viaggio di Violet verso l’amore dopo la perdita e di alcuni accenni alle cose che verranno per Cruz.