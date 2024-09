Bapr assemblea approva fusione con Banca Sant’Angelo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024) RAGUSA (ITALPRESS) – Con la più alta partecipazione di sempre, i Soci diAgricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“”) hannoto, in prima convocazione, l’operazione diper incorporazione diPopolareS.c.p.a. (“BPSA”) in. Nell’occasione l’dei Soci di, in parte ordinaria, ha ancheto l’assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie annunciata con il menzionato comunicato dello scorso 30 agosto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato ad assegnare gratuitamente azioni proprie a tutti gli azionisti nel rapporto di 1 azione gratuita ogni 25 azioni detenute da ciascun singolo azionista alla data dell’assegnazione che verrà puntualmente individuata dal Consiglio di Amministrazione stesso e, in ogni caso, nel limite massimo di complessive n. 1.050.000 azioni.