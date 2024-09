Alle 18 30 Alcione c’è la corazzata Vicenza Gli Orange in campo senza paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Serata importante e delicata per l’Milano, chiamato a rispondere con carattere contro lache sogna la Serie B dopo essere stato protagonista nei playoff della scorsa stagione. I tifosi, già galvanizzati dal trionfo all’esordio assoluto tra i professionisti contro l’Atalanta Under 23, ora attendono una conferma dopo le ultime gare altalenanti, contraddistinte da una preoccupante “siccità“ offensiva e un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate. Malgrado il potenziale di una coppia d’attacco di spessore come Palombi-Marconi, l’sembra soffrire l’inesperienza e l’abitudine a giocare in una categoria superiore, un aspetto che non è sfuggito all’occhio attento del tecnico Cusatis.