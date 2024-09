Addio a Salvatore Lo Presti | il grande cronista sportivo aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024)Lo, untra i cronisti sportivi italiani, si è spento all’età di 84, lasciando un vuoto nel mondo del giornalismo calcistico. Nato a Marsala, Losi trasferì a Torino negli’70, dove divenne un punto di riferimento per il giornalismoitaliano, seguendo da vicino laJuventus di Boniperti e Trapattoni. La sua carriera lo ha visto collaborare con le maggiori testate sportive del Paese, tra cui Tuttosport, Corriere dello Sport, e Gazzetta dello Sport, di cui è stato caporedattore della redazione calcio dal 1989 fino alla pensione nel 2002. Loha anche diretto pubblicazioni digio come l’Almanacco del calcio mondiale, che ideò negli‘80, una vera e propria enciclopedia per gli appassionati del calcio internazionale.