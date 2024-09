Acquisti sull’immobiliare | c’è ancora lo zampino delle banche centrali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 21 settembre 2024)una settimana in rialzo per il mercato immobiliare, con leche continuano a catalizzare l’attenzione degli investitori, poiché una politica espansiva favorisce il mercato dei mutui e dunque anche il settore del Real Estate. Dopo il taglio ai tassi di interesse operato dalla Banca centrale europea, la scorsa ottava, è arrivata un’altra boccata d’ossigeno dalla Federal Reserve, che ha annunciato una maxi-riduzione al costo del denaro, negli Stati Uniti, rafforzando le aspettative di un atterraggio morbido per l’economia americana. Si è trattato del primo taglio in quattro anni. Il presidente della banca centrale, Jerome Powell, nel corso della consueta conferenza stampa post riunione, ha aperto alla possibilità di ridurreil costo del denaro dello 0,5% entro la fine dell’anno.