A Prato la cerimonia del premio giornalistico in ricordo di David Sassoli

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 - I riconoscimenti della prima edizione del "nazionale indi" saranno assegnati sabato 28 settembre alle ore 18 a Galciana, la frazione del Comune dialla quale l'ex giornalista ed ex Presidente del Parlamento Europeo, scomparso nel gennaio 2022, era particolarmente legato, luogo d'origine della mamma Rosanna Ghelardi, in cui ha trascorso lunghi periodi dell'infanzia a casa della nonna Eunice Nesti e dove tornava spesso ormai adulto, nonostante gli impegni politici e professionali. Lasi svolgerà nei locali del circolo Arci "Renzo Degl'Innocenti", organizzata dalla Pro loco di Galciana che ha istituito il, riservato a giornalisti Under 40. Tema della prima edizione "L'Europa e i territori".