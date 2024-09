Vannacci e il nuovo partito ora non ci sono più dubbi | arriva l’annuncio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 20 settembre 2024) Robertoa Viterbo per il primo raduno dei suoi seguaci. E direttamente dalla Tuscia fasulla formazione delIl primo raduno dei seguaci di Robertoè andato in scena a Viterbo. In 300 siriuniti nella città laziale per manifestare il proprio sostegno all’europarlamentare. Un evento che, come riportato da Il Messaggero, sembrava rappresentare il momento giusto per lanciare il suo. Era tutto pronto: logo, nome e merchandising. Roberto(Ansa) – cityrumors.itIn molti speravano che questo primo raduno potesse essere il momento giusto per dare vita alguidato da Roberto. Ma in realtà non è così. L’esponente della Lega ha deciso che ancora non èto quel giorno. Ci vorrà del tempo, magari in futuro. Per ora il suo presente si chiama Lega e continuerà la sua esperienza neldi Matteo Salvini.