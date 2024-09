Trasporti nel caos Sottopasso allagato e treni a lungo fermi Stazione | giornata nera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024)di passione ieri per i pesaresi che hanno avuto bisogno di muoversi prendendo un treno, uno qualsiasi: dalle 10 alle 15 la dorsale Adriatica è rimasta bloccata. I primiad essere cancellati, già dalle 10 del mattino di ieri, sono stati i Freccia e gli Intercity. Gli allagamenti hanno creato blocchi anche nelle vie interne come per esempio ha potuto constatare Sveva Sodani che da Pesaro sarebbe dovuta arrivare a Roma, passando per Falconara. La linea interna, per allagamenti all’altezza tra Loreto e Varano, è stata interrotta e di conseguenza, fino alla normalizzazione della rete, per cause di forza maggiore, non tutte le coincidenze sono state garantite. Per allagamento è stato chiuso ildella: i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente fino alle 21 per ripristinare la piena accessibilità, fino al quinto binario.