Simeone lancia un messaggio speciale ai tifosi | il post su Juve-Napoli fa il boom di interazioni – FOTO

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giovannihato sui social unper tutti idel, a poche ore dal big match dell’Allianz Stadium contro lantus.ntus –non è mai una partita banale: la storia lo insegna e la più stretta attualità rimarca l’importanza di un incrocio che, seppur solamente alla quinta giornata di Serie A, potrebbe dare indicazioni non banali, circa l’ambizione delle due compagini. I bianconeri sono a caccia del ritorno alla vittoria, mentre Antonio Conte – grande ex e osservatodella sfida di Torino – intende proseguire sul buon momento di forma dei suoi calciatori. Insomma, gli ingredienti per divertirsi non mancano e i protagonisti sono sicuramente carichi al punto giusto per una partita che, al di là del significato in sé, può già dire molto circa il prosieguo della stagione.