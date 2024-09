Sardegna endurance Festival di Arborea | numeri da record per i campionati europei e mondiali 29 nazioni 138 atleti e 153 cavalli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)daattendono il taglio del nastro del2024 che si terrà all'Horse Country Resort didal 26 al 29 settembre, quando scenderanno in pista i migliorie cavalieri d'Europa e del mondo. Allo start, 138e 153in rappresentanza di 29: Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Belgio, Bulgaria, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Italia, Kuwait, Olanda, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Siria, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria e Uruguay. Sediciparteciperanno il 27 settembre al Campionato europeo under 21 targato “FEIEuropean Championship for Young Riders & Juniors”; 23 concorreranno il 29 settembre per il titolo mondiale giovani“FEIWorld Championship for Young Horses”.