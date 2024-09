Risveglio civico l’Autonomia fa risorgere il Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una cosa buonadifferenziata l’ha fatta, la migliore che poteva: ha resuscitato il dibattito, il confronto, anche lo scontro, con un recupero di passione civica e politica che non si conosceva da molto tempo. Le acque si sono mosse. E dal fondo sono emerse pulsioni in grado di provocare azioni e reazioni che saranno utili a definire un nuovo rapporto tra Sud e Nord, una nuova governance nel Paese capace di tenere insieme le sue parti nel rispetto di un principio di unità al quale nessuno può e deve rinunciare. La legge Spacca Italia, com’è stata battezzata dai suoi detrattori, sta generando molta energia in chi la propone e la difende con forza e in chi la avversa e la contrasta in ogni modo lecito.